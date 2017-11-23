- Переселенцы терпят дискриминацию в Украине и работают на 2-3 работах17:11
- Минобороны: Россия использует ситуацию в Луганске для эскалации боевых действий на Донбассе16:49
- Россию ожидает противостояние силовиков. "Репетиция" уже состоялась - Тымчук16:32
- Цель достигнута? После побега Плотницкого боевики отогнали технику и возобновили движение автомобилей16:30
- Российский политолог о сути переворота в Луганске: Сурков хотел "впихнуть" ОРДЛО в Украину через Плотницкого, а ФСБшники - посадить Захарченко во главе "Л/ДНР"16:26
- Все наличные деньги из банков Луганска вывезли в Россию – Министерство обороны16:23
- Юрий Бойко: Необходимо увеличивать поддержку отечественной угольной отрасли, а не кормить шахтеров других стран16:12
- Частная разведка США: Россия допустила путч в «ЛНР», чтобы показать отсутствие контроля над ОРДЛО15:59
- "Переворот" в Луганске: что сейчас происходит в осажденном "зелеными человечками" городе14:49
- Шесть военных ранены за сутки на Донбассе14:26
Минобороны: Россия использует ситуацию в Луганске для эскалации боевых действий на Донбассе
В Минобороны Украины заявили, что РФ использует ситуацию в Луганске для эскалации боевых действий на Донбассе. Об этом заявил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает nv.ua.
По информации ГУР, в связи с кризисом общественно-политической обстановки на территории "ЛНР", российское оккупационное командование пытается воспользоваться ситуацией для эскалации боевых действий против сил антитеррористической операции.
"Командир одного из соединений так называемого Второго армейского корпуса приказал подготовить ствольную артиллерию, сосредоточенную на позиции вдоль линии разграничения для ведения огня в глубину временно оккупированных территорий Луганской области, с целью имитации обстрела со стороны артиллерии Вооруженных сил Украины", - цитирует Мотузяника Интерфакс-Украина.
21 ноября в центре Луганска появились вооруженные люди в форме без опознавательных знаков. Они заблокировали доступ к основным административным зданиям.
22 ноября стало известно, что сотрудники "МВД ЛНР" совместно со "спецназом ДНР" взяли штурмом здание "прокуратуры ЛНР" в Луганске.
Захват зданий в Луганске начался после того, как главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий отправил "главу МВД ЛНР" Игоря Корнета в отставку, однако тот отказался уходить с поста. Корнет заявил, что его увольнение было инспирировано "высокопоставленными представителями органов власти" за его "принципиальную позицию".
Теги: Донбасс, Луганск, Российская Федерация, МВД, АТО, ВСУ, Плотницкий, Минобороны, ГУР
- Захарченко выслал Плотницкому подмогу, в "ЛНР"отключены телевещание и мобильная связь
- ГУР: В Донбассе назревает конфликт офицеров РФ и местных боевиков
- В Луганске к зданию ОГА, где забаррикадировался Плотницкий, подогнали еще БТРы
- Противостояние Плотницкого и Корнета в Луганске: главарь "МВД ЛНР" сделал новое заявление - "многоходовочка" еще не сыграна
- Известный журналист сообщил, что Плотницкий с семьей сбежал в Россию
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО
- Минобороны: Россия использует ситуацию в Луганске для эскалации боевых действий на Донбассе16:49
- Россию ожидает противостояние силовиков. "Репетиция" уже состоялась - Тымчук16:32
- Цель достигнута? После побега Плотницкого боевики отогнали технику и возобновили движение автомобилей16:30
- Российский политолог о сути переворота в Луганске: Сурков хотел "впихнуть" ОРДЛО в Украину через Плотницкого, а ФСБшники - посадить Захарченко во главе "Л/ДНР"16:26
- Все наличные деньги из банков Луганска вывезли в Россию – Министерство обороны16:23
- Юрий Бойко: Необходимо увеличивать поддержку отечественной угольной отрасли, а не кормить шахтеров других стран16:12
- Частная разведка США: Россия допустила путч в «ЛНР», чтобы показать отсутствие контроля над ОРДЛО15:59
- "Переворот" в Луганске: что сейчас происходит в осажденном "зелеными человечками" городе14:49
- Шесть военных ранены за сутки на Донбассе14:26
- Главарь "ЛНР" трусливо сбежал в Россию: автомобильный кортеж Игоря Плотницкого экстренно покинул оккупированный Луганск14:02
- Переселенцы терпят дискриминацию в Украине и работают на 2-3 работах17:11
- Президент ЕНП Жозеф Доль поздравил Юлию Тимошенко с победой на выборах17:02
- Минобороны: Россия использует ситуацию в Луганске для эскалации боевых действий на Донбассе16:49
- Россию ожидает противостояние силовиков. "Репетиция" уже состоялась - Тымчук16:32
- Цель достигнута? После побега Плотницкого боевики отогнали технику и возобновили движение автомобилей16:30
- Российский политолог о сути переворота в Луганске: Сурков хотел "впихнуть" ОРДЛО в Украину через Плотницкого, а ФСБшники - посадить Захарченко во главе "Л/ДНР"16:26
- Все наличные деньги из банков Луганска вывезли в Россию – Министерство обороны16:23
- Юрий Бойко: Необходимо увеличивать поддержку отечественной угольной отрасли, а не кормить шахтеров других стран16:12
- Частная разведка США: Россия допустила путч в «ЛНР», чтобы показать отсутствие контроля над ОРДЛО15:59
- Настя Каменских "зрадила" с "Вечерним Ургантом" (ВИДЕО)15:55
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- Долгожданная свобода? Расследование ДТП мажорки Зайцевой подошло к концу
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого
- В городах Донбасса Ощадбанк изменит график работы