"Переворот" в Луганске: что сейчас происходит в осажденном "зелеными человечками" городе

23.11.2017 14:49

Из центра оккупированного Луганска исчезли "зеленые человечки" с белыми повязками, убрали ЗУшку, часть улиц разблокировали. Большинство “госучреждений” работают в штатном режиме, доступ к ним открыт. В соцсетях луганчане сообщают, что ситуация в городе значительно разрядилась. На улицах заметно уменьшилось количество вооруженных людей, заблокированный ранее центр города снова доступен, пишет “Диалог.UA”.

Небольшое количество "контролирующих" сил осталось у “администрации” главаря “ЛНР”. Вероятно, они ожидают результатов переговоров Игоря Плотницкого и его оппонента главаря “МВД ЛНР” Игоря Корнета. Жители Луганска отмечают, что неожиданно для всех с перекрестка улиц Ватутина и Карпинского исчезла машина “МВД ЛНР”, которая стояла здесь последние два года. Несмотря на видимое снижение напряжения, на улицах мало людей. Мирные жители опасаются, что новая волна противостояний может начаться неожиданно.