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"Переворот" в Луганске: что сейчас происходит в осажденном "зелеными человечками" городе
Из центра оккупированного Луганска исчезли "зеленые человечки" с белыми повязками, убрали ЗУшку, часть улиц разблокировали. Большинство “госучреждений” работают в штатном режиме, доступ к ним открыт. В соцсетях луганчане сообщают, что ситуация в городе значительно разрядилась. На улицах заметно уменьшилось количество вооруженных людей, заблокированный ранее центр города снова доступен, пишет “Диалог.UA”.
Небольшое количество "контролирующих" сил осталось у “администрации” главаря “ЛНР”. Вероятно, они ожидают результатов переговоров Игоря Плотницкого и его оппонента главаря “МВД ЛНР” Игоря Корнета. Жители Луганска отмечают, что неожиданно для всех с перекрестка улиц Ватутина и Карпинского исчезла машина “МВД ЛНР”, которая стояла здесь последние два года. Несмотря на видимое снижение напряжения, на улицах мало людей. Мирные жители опасаются, что новая волна противостояний может начаться неожиданно.
Теги: Донбасс, переворот, Луганск, МВД, ЛНР, Плотницкий
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- "Переворот" в Луганске: что сейчас происходит в осажденном "зелеными человечками" городе14:49
- Шесть военных ранены за сутки на Донбассе14:26
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