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Первый снег на КПВВ «Золотое»: обстрелы с утра и новый памятник
В окрестностях КПВВ «Золотое» (Луганская обл.) обстрелы не прекращаются. 22 ноября здесь впервые за последние полгода обстрелы передовых позиций сил АТО были зафиксированы с утра. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Виталий, передает dnews.dn.ua.
«Была подбита машина, предположительно, либо ПТУР, либо РПГ, двое раненых, один тяжело. Пару дней назад на этом же самом месте был пристрелочный выстрел, и, скорее всего, их орудие уже было наведено на это место», – говорит он.
По словам другого военнослужащего Александра, под обстрел попала автоцистерна, которая везла на передовую воду, до позиций ВСУ водовоз не доехал несколько сотен метров. «Он просто вез воду, на позиции и люди. Неадекватно и некрасиво», – сказал он.
Несмотря на обострение обстановки и обстрелы, в среду, 22 ноября, вблизи неработающего пункта пропуска через линию разграничения «Золотое» открыли памятник погибшим участникам АТО. Как рассказал военнослужащий ВСУ Вячеслав, место для памятника возле КПВВ выбрали не случайно. «Именно здесь выбрали это место, возле КПВВ "Золотое".
Мы надеемся, что он рано или поздно будет открыт, чтобы люди, проезжающие с той территории, пока временно оккупированной, и въезжающие туда вспоминали и понимали, какой ценой достигается свобода», – говорит боец.
Теги: Донбасс, АТО, пункт пропуска, ВСУ, обстрелы, КПВВ
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