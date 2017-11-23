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Главарь "ЛНР" ввел в Луганске чрезвычайное положение: Плотницкий идет ва-банк
В оккупированном Луганске усиливают тотальный контроль за перемещением мирных жителей, на улицы выйдут дополнительные силы Плотницкого, а каждое сообщение в сепаратистских СМИ будут проверять на наличие “неполиткорректной” информации.
“Ввиду сложившейся ситуации и попытки отдельных деструктивных сил под руководством отстраненного от должности бывшего министра внутренних дел Луганской народной республики И. Корнета дестабилизировать ситуацию в Республике и произвести силовой захват на фоне не завершенного военного конфликта с Украиной, а также для поддержания законного правопорядка и обеспечения безопасности граждан ... постановляю с 00:00 23.11.2017 ввести на всей территории Луганской народной республики особый правовой режим чрезвычайного положения”, - говорится в указе Плотницкого.
Согласно этому “документу”, в “ЛНР” временно приостановлены полномочия “исполнительной власти” и органов местного самоуправления, под особый контроль будет взята работа блокпостов – теперь всем выезжающим и въезжающим в ОРЛО грозят тщательные проверки, не исключен запрет выезда, пишет “Диалог.UA”. Кроме этого, под видом усиления охраны порядка на улицы выйдет еще большее количество “силовиков” Плотницкого, будут запрещены собрания, митинги, шествия и забастовки.
Главарь “ЛНР” приказал ограничить движение транспорта и ужесточить их досмотр. Один из самых интересных пунктов “указа” – введение цензуры в сепаратистских СМИ и приостановка деятельности политических партий и общественных движений. Оккупанты получили “законную” возможность проверять документы, проводить личный досмотр даже обыски в домах и транспортных средствах. Указ вступил в силу 22 ноября.
Напомним, 23 ноября главарь “МВД ЛНР” Игорь Корнет заявил, что проводит в Луганске операцию по поимке украинских диверсантов. Комментировать заявление Игоря Плотницкого о перевороте он не стал. Тем временем террористы “ДНР” признали причастность к происходящему в Луганске.
Теги: Донбасс, Луганск, МВД, указ, ЧП, ЛНР, Плотницкий
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