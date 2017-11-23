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Россия боится наступления ВСУ и укрепляет линию фронта в «ЛНР»
23.11.2017 08:33
Часть сил и средств ВС РФ, введенные вчера в «ЛНР», минуя Луганск, направлены на усиление подразделений «2-го АК ЛНР» на линии фронта. Об этом пишет координатор ИС Дмитрий Тымчук в Фейсбуке.
Т.е. Кремль больше, чем утраты контроля над ситуацией в Луганске, боится, что ВСУ воспользуются данной ситуацией и перейдут в масштабное наступление.
Теги: Россия, Донбасс, укрепление, ЛНР, фронт
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