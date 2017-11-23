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Ситуация в Луганске: наблюдатели СММ ОБСЕ рассказали о происшедшем
С 21 ноября на территории временно оккупированного Луганска вооруженные лица без опознавательных знаков оцепили часть улиц, зафиксировали въезд военной техники. Об этом рассказали наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает ONLINE.UA.
Отмечается, что сначала оцепили улицу Луначарского в центре Луганска, где находится здание "МВД" группировки. На месте находилось порядка 150 вооруженных человек и десятки транспортных средств, из которых 3-5 единиц являлись бронетранспортерами, и примерно столько же, — грузовиками и автомобилями военного типа.
В гостиницах, где проживали наблюдатели, пропал теле— и радиосигнал. В тот же день со стороны Дебальцево до Веселой Тарасовки в Луганской области, в 17 км от Луганска, зафиксировали движение военной колонны с 50 людьми в одежде военного типа с белыми повязками на руках, двумя БТР-80, шестью военными грузовиками и десятками автомобилей.
При этом, ранее на данном участке наблюдатели не фиксировали такого движения авто военного типа. После этого, 22 ноября, на территории Луганска зафиксировали значительное увеличение количества транспортных средств военного типа.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Министерстве иностранных дел Украины ситуацию в Луганске охарактеризовали как разборки между российскими спецслужбами.
Теги: Украина, Донбасс, Луганск, Луганская область, МИД, МВД, ОБСЕ, бронетранспортеры
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