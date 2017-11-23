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В охваченном внутриклановыми разборками Луганске прогремел взрыв
Инцидент произошел вечером, 22 ноября в районе Луганского тепловозостроительного завода, известного ранее как завод имени Октябрьской Революции ("ОР") , на место происшествия выехали "сотрудники Министерства внутренних дел", сообщает "Диалог.UA".
Информация о происшествии опубликована на сайтах псевдореспублики. Однако ее подтверждают не все источники нашего издания в оккупированном городе. Некоторые вообще не слышали, а есть жители, которые говорят, что был просто хлопок, а не взрыв. Луганчане делятся впечатлениями от происшествия в социальных сетях, а настоящая причина взрыва пока остается невыясненной. "Опять у нас минут 15-20 назад что-то громко бахнуло, половина города услышала. Непонятно в какой стороне. Снова граната?"
Большинство местных жителей связывают взрыв с событиями, которые последние дни будоражат оккупированный город и связывают его с "зелеными человечками". Впрочем, луганчане сообщают, что неизвестные в военной форме и белыми повязками на рукаве начали покидать Луганск, а значит, конфликт между Плотницким и Корнетом вступил в свою завершающую фазу.
Теги: Донбасс, Луганск, взрыв, ЛНР
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