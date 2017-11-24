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Луганщина: должностные лица Пенсионного фонда попались на первом "траше" взятки
Следователи прокуратуры Луганской области и оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции разоблачили схему взяточничества, которую организовали должностные лица одного из местных пенсионных фондов. За свои "услуги" они требовали 200 тыс. грн. неправомерной выгоды, задержали их при получении очередного транша от оговоренной суммы.
Правоохранители установили лиц, которые наладили преступную схему. К ней причастны начальник отдела пенсионного фонда и главный специалист. Средства требовали за оформление и начисление повышенной пенсии.
В рамках производства был задокументирован факт вымогательства фигурантами дела 200 тысяч гривен и факт получения первого "транша".
Сегодня, 24 ноября, следователи прокуратуры Луганской области и оперативники управления защиты экономики в Луганской области Нацполиции задержали двух фигурантов дела. Они получили часть от оговоренной суммы - 100 000 гривен. Один из злоумышленников был задержан в кафе, другой - в служебном кабинете.
Общая сумма средств, полученных должностными лицами одного из местных пенсионных фондов, составляет 130 000 гривен.
В настоящее время по месту жительства и месту работы задержанных проводятся обыски.
Решается вопрос о задержании обоих фигурантов в порядке статьи 208 УПК Украины, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Теги: Донбасс, пенсия, полиция, Луганская область, взятка
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