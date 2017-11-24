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Луганська область: без світла перебувають більш ніж 1000 абонентів
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" повідомило, що за оперативною інформацією станом на 8:00 24 листопада по всій підконтрольній території Луганської області через негоду знеструмлено повністю або частково 7 населених пунктів, 26 трансформаторних підстанцій, без світла перебувають 1012 абонентів.
В переважній більшості зазначені випадки знеструмлення стали наслідками снігопаду, налипання й обмерзання снігу на лініях електропередачі, падіння дерев, пошкодження дроту гілками. Але до негоди вже додалися ще й знеструмлення внаслідок обстрілів – через агресію бандитів з "ЛНР" без світла опинилися абоненти двох населених пунктів на Попаснянщині.
"Мабуть, це така вдячність за воду, що на непідконтрольну територію постачає Попаснянський водоканал – за рахунок всіх українців", - підкреслює ЛЕО.
Енергетики прикладають максимальні зусилля для відновлення електропостачання, завдяки чому вдалося заживити більшу частину знеструмлених споживачів. Наприклад, ще вдень 22 листопада по всій підконтрольній території Луганщини було знеструмлено повністю або частково 68 населених пунктів та майже 30 тисяч абонентів. В той же час ситуація продовжує ускладнюватись новими знеструмленнями. Наразі залишаються знеструмленими:
- На території Попаснянського РЕМ внаслідок бойових дій частково знеструмлене Золоте, повністю - Катеринівка.
- На території обслуговування Сєвєродонецького РЕМ повністю знеструмлене Боброве (ремонтні роботи проводить водоканал, на балансі якого знаходиться повітряна лінія електропередачі).
- На території обслуговування Щастинського РЕМ знеструмлений населений пункт Новоахтирка.
- На території обслуговування Сватівського РЕМ знеструмлені Маслюки, Новопреображенне.
- На території Біловодського РЕМ знеструмлена Лимарівка.
Усунення пошкоджень ускладнюється господарчою кризою в ЛЕО – через фінансові санкції НКРЕКП та арешт рахунків енергокомпанії Державною виконавчою службою впродовж всього року енергетики не мають палива для виїзду ремонтних бригад, не мають матеріалів для ліквідації пошкоджень, через триденний робочий тиждень виникають труднощі з мобілізацією персоналу – бо, фактично, енергетики мають працювати на власному ентузіазмі, не отримуючи належної оплати праці, і так вже протягом 10 місяців.
Виник дефіцит кваліфікованих фахівців, бо люди масово звільняються з підприємства. Впливають на швидкість роботи й фактично зимові погодні умови, погана логістика в області – багато вкрай поганих доріг, багато місць, де робота ускладнена небезпекою замінованої місцевості. Дуже небезпечним через обстріли, але вкрай необхідним є відновлення електропостачання населених пунктів, що перебувають на лінії розмежування.
ЛЕО вчергове звернулося до високопосадовців з проханням прийняти рішення, що дозволили б підприємству почати ефективну роботу – після року фінансових санкцій.
"Але, вже звично, ніякого руху немає, проблеми Луганщини залишаються тільки нашими проблемами, хоча й створені вони діями й бездіяльністю урядовців. Не допомагають ані звернення, ані розголос в ЗМІ. Наш Кабмін чомусь не реагує ні на звернення ЛЕО, ні на звернення Луганської облдержадміністрації, хоча ще на початку жовтня обласна влада закликала міністрів провести на Луганщині виїзне засідання уряду для розв’язання всіх тих проблем, що все ближче наближають воюючу область до катастрофи", - підкреслюють представники ЛЕО.
Між тим, нові знеструмлення знову продемонстрували вразливість Луганщини перед енергетичними загрозами, що посилилась неготовністю до зими мереж Луганського енергетичного об’єднання.
Теги: Донбасс, свет, Луганская область, электроэнергия
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