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На Луганщине стало меньше взрывоопасных предметов
24.11.2017 08:25
За прошедшие сутки, 23 ноября, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,9 га местности подконтрольной части Луганщины.
Пиротехники работали в Новоайдарском и Попаснянском районах, а также в пгт Станица Луганская и в городе Сватово.
В общем, за прошедшие сутки было обнаружено и изъято 12 единиц взрывоопасных предметов, среди которых 1 артиллерийский снаряд и 1 минометная мина.
Теги: Донбасс, Луганская область, взрывоопасные предметы, пиротехники
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