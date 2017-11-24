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Архив - Луганская область

На Луганщине стало меньше взрывоопасных предметов

24.11.2017 08:25
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На Луганщине стало меньше взрывоопасных предметов

За прошедшие сутки, 23 ноября, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,9 га местности подконтрольной части Луганщины.

Пиротехники работали в Новоайдарском и Попаснянском районах, а также в пгт Станица Луганская и в городе Сватово.

В общем, за прошедшие сутки было обнаружено и изъято 12 единиц взрывоопасных предметов, среди которых 1 артиллерийский снаряд и 1 минометная мина.



Теги: Донбасс, Луганская область, взрывоопасные предметы, пиротехники
 
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