Переворот в Луганске: данные СММ ОБСЕ

24.11.2017 12:17

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили своё виденье ситуации в Луганске, где "министр МВД" Игорь Корнет при поддержке то ли "ДНР", то ли РФ, фактически отстранил от власти главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 ноября), ситуация за отчетный период была спокойной: движение пешеходов и транспорта проходило в обычном режиме, за исключением отдельных районов Луганска.



Наблюдатели отметили, что тот же район, что и ранее, в радиусе примерно 600 м от дома № 38 на улице Луначарского по-прежнему был оцеплен. В оцепленном районе члены патруля Миссии видели как минимум 100 неустановленных вооруженных лиц, большинство из которых были в балаклавах и форме военного типа (с белыми повязками на руках); они были вооружены противотанковыми средствами одноразового действия, автоматическими гранатомётами (АГС-17) и стрелковым оружием.



В этом же районе команда СММ видела 4 бронетранспортера, стоявших в четырёх разных местах: два на улице Котельникова и по одному на улицах Лермонтова и Польского.



Приблизительно в 20 метрах к югу от перекрестка улиц Советской и Лермонтова наблюдатели видели по меньшей мере 4 грузовика военного типа без номерных знаков, 1 бронетранспортер и группу из 5 неустановленных вооруженных лиц в одежде военного типа и с белыми повязками на руках. Вооруженный мужчина, закрывший лицо во время разговора с наблюдателями, заявил, что проходят "милицейские учения". Вооруженные лица не позволили патрулю Миссии проехать далее в южном направлении по улице Лермонтова.



СММ также отметила, что по состоянию на 19:00 в гостиницах, где проживают наблюдатели, не работало телевидение и радио.

Напомним, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.



По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.



Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.

Тем временем стало известно, что Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.

Тем временем стало известно, что Марина Корнет, дочь "министра МВД" пророссийской группировки "ЛНР" Игоря Корнета, устроившего переворот в оккупированном Луганске, считается прилежной студенткой одного из харьковских вузов.

Украинский журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную Донетчину), известный блогер Денис Казанский опубликовал скриншот откровений российского политолога Маркова. Тот ругается, что кураторы из Кремля поставили во главе оккупированной части Луганщины неудачную кандидатуру и призывает "прекратить играть в независимость ЛНР".