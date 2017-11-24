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Подконтрольная Луганщина: сегодня пылал Троицкий район
Сегодня, 24 ноября, в 4:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по адресу: Троицкий район, с. Новознаменка (подконтрольная часть Луганской обл.).
Прибыв на место происшествия, дежурный караул установил, что горят 3 хозяйственные постройки, которые находятся под одной крышей. Для ликвидации пожара и подвоза воды были задействованы дополнительные силы и техника (всего - 6 пожарных и 2 единицы техники Государственной пожарно-спасательной части № 33 ГУ ГСЧС Украины в Луганской области).
Пожар, уничтоживший 3 хозяйственные постройки на площади 40 м. кв, был локализован в 5:25 и ликвидирован в 6:20.
Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Предполагаемая причина огненного ЧП - короткое замыкание электросети, сообщает сайт спасателей Луганщины.
Теги: Донбасс, пожар, Луганская область, спасатели
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