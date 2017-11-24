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Архив - Луганская область

В ОРЛО нашли труп на месте огненного ЧП

24.11.2017 08:04
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В ОРЛО нашли труп на месте огненного ЧП

В течение суток на территории ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) было ликвидировано 6 пожаров. Один из них – со смертельным исходом.

В Александровске (подчинен Луганскому горсовету) на ул. Новая в результате неосторожного обращения с огнем при курении владельца, пожаром уничтожен диван на площади 2 кв. м, перекрытие на площади 2 кв. м, повреждены окно и стены 10 кв. м в жилом доме. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1949 г.р.



Теги: Донбасс, пожар, смерть, ОРЛО
 
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