В Станице Луганской нашли взрывоопасный схрон

24.11.2017 11:02

Бойцы батальона "Луганск-1" совместно с сотрудниками Станично-Луганского отдела полиции при осмотре хозяйственного здания по ул. Лермонтова пгт. Станица Луганская обнаружили мини-арсенал.



Было изъято 6 выстрелов к "СПГ-9", 2 гранаты "ПГ-9 С" и 4 гранаты "ОГ-9М".



Всё это "добро" направлено на экспертизу. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.