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История с "переворотом" в "ЛНР" - показательная
Журналист-переселенец (вынужденно покинувший оккупированную часть Донетчины), блогер Денис Казанский прокомментировал громкие события в ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория), где недавний главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий лишился власти.
"Эта история с переворотом в ЛНР и изгнанием Плотницкого с одной стороны смешная, а с другой - очень показательная, - отмечает Денис на своей странице в Фейсбуке. - Она разом поломала всю конструкцию, которую четыре года выстраивала российская пропаганда. Ведь по легенде в 2014 году жители Донбасса восстали против "государственного переворота" и "хунты", которая свергла "легитимного президента". Но история с Плотницким доказывает, что на самом деле жители Донбасса не видят ничего плохого в перевороте и вовсе не выказывают желания протестовать против хунты. Во всяком случае, после того, как заговорщики свергли "легитимного главу ЛНР" никто из сторонников ЛНР на улицы не вышел и не закричал "Луганск, вставай!"
Казанский отмечает, что для Украины – "что Плотницкий, что Корнет, что Пасечник - одинаковые предатели и бандиты". ""Но для сторонников ЛДНР Плотницкий - законный руководитель, который был избран на выборах. И если они признавали "референдум" 2014 года, ЛНР и выборы "главы республики", то должны признавать и законность власти Плотницкого. Почему же теперь никто не протестует против заговорщиков, которые его сместили?" – вопрошает блогер.
Денис отмечает, что в Киеве против Януковича восстали не военные. Против него восстал народ.
"На Майдан выходили сотни тысяч людей, которые требовали отставки правительства. В Луганске же переворот устроила как раз самая настоящая хунта - силовики. А народ никто и не думал спрашивать, что он думает по этому поводу. И что-то я не вижу возмущённых митингов в защиту законного "главы республики". Плевать все на это хотели", - подчеркивает журналист.
"В результате переворота к власти в ЛНР пришёл глава так называемого МГБ ДНР Пасечник. Путин не может без чекистов. Он всюду двигает своих. Но назначение Пасечника главой ЛНР противоречит даже той опереточной "конституции", которую боевики сами для себя выдумали. По этой самой "конституции ЛНР" главным в Луганске в случае отставки Плотницкого должен был стать "глава народного совета" Дегтяренко, а никак не местный гэбист. Но всем насрать на "конституцию ЛНР". Даже тем, кто за неё воюет", - подчеркивает Денис ("конституцию" сегодня, кстати, в Луганске оперативно переписали – прим. ред.).
"Антимайдан никогда на самом деле не выступал за законность. Его участникам было так же плевать на Конституцию и на Януковича, как сегодня плевать на Плотницкого. Революция февраля 2014-го был лишь поводом для людей, которые всегда ненавидели Украину, чтобы громко об этом заявить. А все эти телеги про "хунту" и "государственный переворот" придумали уже по ходу дела, - продолжает Казанский. - Потому что нельзя было просто так взять и открыто сказать - "мы ненавидим Украину и украинцев". Не комильфо".
Блогер также публикует фото Плотницкого, поставленное в туалете. И поясняет: "Сегодня по сети уже гуляют такие фотографии. Сотрудники госучреждений Луганска, которые ещё вчера лебезили перед Плотницким и лизали ему зад, теперь ставят его портреты в туалетах и радостно мочатся на них. Тут все как обычно. Холопам приказано чтить нового московского наместника, а старого теперь по старой традиции объявили шпионом и врагом народа".
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление т.н. "министра государственной безопасности" Леонида Пасечинка о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний якобы сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
Теги: Донбасс, переворот, ЛНР, Плотницкий, оккупанты
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