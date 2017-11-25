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Министр обороны пообщался с участником битвы у Крымского
Сегодня, 25 ноября, о время визита министра обороны Украины Степана Полторака в Северодонецкий военный мобильный госпиталь, глава оборонного ведомства пообщался с бойцом одного из подразделений ВСУ, который участвовал в недавних боевых действиях вблизи населенного пункта Крымское.
Военный в ходе боя получил ранение, выходя из вражеского окружения.
Министр обороны Украины поинтересовался детальным ходом событий и состоянием здоровья раненого военнослужащего, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй к своим боевым собратьев.
Также сегодня в связи с распространением искаженной информации о погибших военнослужащих в бою 23 ноября под Крымским Луганской области представители 16 отдельного мотопехотного батальона ВСУ представили разъяснения.
Теги: Донбасс, Луганская область, АТО, министр обороны, Крымское
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