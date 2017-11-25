Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Министр обороны Украины прибыл зону АТО, вручил награды и посетил раненых

25.11.2017 14:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Министр обороны Украины прибыл зону АТО, вручил награды и посетил раненых

Сегодня, 25 ноября, министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак совершил рабочую поездку в район проведения АТО.

Глава оборонного ведомства заслушал руководство штаба АТО по оперативной ситуации на линии соприкосновения.

Также министр обороны и руководство АТО обсудили актуальные проблемные вопросы жизнедеятельности войск, привлеченных к несению службы в районе проведения АТО.

Полторак наградил командира одной из бригад, военнослужащие которой выполняют боевые задачи на Луганщине отличием Минобороны "Огнестрельное оружие" - 9-мм пистолетом АПС.

Также глава оборонного ведомства вручил награды командиру бригадной артиллерийской группы и командиру десантно-штурмового батальона.

Кроме этого, решением министра были награждены более 200 военнослужащих из разных подразделений ВСУ, которые несут службу в районе проведения АТО.

Во время рабочей поездки в район проведения АТО, Полторак посетил раненых военнослужащих ВСУ, которые проходят лечение в 59 Северодонецком военном мобильном госпитале.

Глава оборонного ведомства наградил 8 раненых военнослужащих ведомственными знаками отличия "За образцовую службу" и наручными часами. Еще двое украинских защитников решением министра обороны были награждены денежными премиями в размере 20 000 гривен.

Также Полторак наградил ведомственной наградой военного врача - исполняющего обязанности начальника хирургического отделения, ежедневно спасает жизни наших защитников.

А еще он сообщил, что ко Дню ВСУ, который традиционно празднуется 6 декабря, будут награждены ведомственными наградами около 1100 военнослужащих ВС Украины, которые выполняют задачи в районе проведения АТО.



Теги: Донбасс, награда, ВСУ, раненые, Минобороны, Полторак
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх