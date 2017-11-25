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Министр обороны Украины прибыл зону АТО, вручил награды и посетил раненых
Сегодня, 25 ноября, министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак совершил рабочую поездку в район проведения АТО.
Глава оборонного ведомства заслушал руководство штаба АТО по оперативной ситуации на линии соприкосновения.
Также министр обороны и руководство АТО обсудили актуальные проблемные вопросы жизнедеятельности войск, привлеченных к несению службы в районе проведения АТО.
Полторак наградил командира одной из бригад, военнослужащие которой выполняют боевые задачи на Луганщине отличием Минобороны "Огнестрельное оружие" - 9-мм пистолетом АПС.
Также глава оборонного ведомства вручил награды командиру бригадной артиллерийской группы и командиру десантно-штурмового батальона.
Кроме этого, решением министра были награждены более 200 военнослужащих из разных подразделений ВСУ, которые несут службу в районе проведения АТО.
Во время рабочей поездки в район проведения АТО, Полторак посетил раненых военнослужащих ВСУ, которые проходят лечение в 59 Северодонецком военном мобильном госпитале.
Глава оборонного ведомства наградил 8 раненых военнослужащих ведомственными знаками отличия "За образцовую службу" и наручными часами. Еще двое украинских защитников решением министра обороны были награждены денежными премиями в размере 20 000 гривен.
Также Полторак наградил ведомственной наградой военного врача - исполняющего обязанности начальника хирургического отделения, ежедневно спасает жизни наших защитников.
А еще он сообщил, что ко Дню ВСУ, который традиционно празднуется 6 декабря, будут награждены ведомственными наградами около 1100 военнослужащих ВС Украины, которые выполняют задачи в районе проведения АТО.
Теги: Донбасс, награда, ВСУ, раненые, Минобороны, Полторак
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