Министр обороны Украины прибыл зону АТО, вручил награды и посетил раненых

25.11.2017 14:26

Сегодня, 25 ноября, министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак совершил рабочую поездку в район проведения АТО.



Глава оборонного ведомства заслушал руководство штаба АТО по оперативной ситуации на линии соприкосновения.



Также министр обороны и руководство АТО обсудили актуальные проблемные вопросы жизнедеятельности войск, привлеченных к несению службы в районе проведения АТО.



Полторак наградил командира одной из бригад, военнослужащие которой выполняют боевые задачи на Луганщине отличием Минобороны "Огнестрельное оружие" - 9-мм пистолетом АПС.



Также глава оборонного ведомства вручил награды командиру бригадной артиллерийской группы и командиру десантно-штурмового батальона.



Кроме этого, решением министра были награждены более 200 военнослужащих из разных подразделений ВСУ, которые несут службу в районе проведения АТО.



Во время рабочей поездки в район проведения АТО, Полторак посетил раненых военнослужащих ВСУ, которые проходят лечение в 59 Северодонецком военном мобильном госпитале.



Глава оборонного ведомства наградил 8 раненых военнослужащих ведомственными знаками отличия "За образцовую службу" и наручными часами. Еще двое украинских защитников решением министра обороны были награждены денежными премиями в размере 20 000 гривен.



Также Полторак наградил ведомственной наградой военного врача - исполняющего обязанности начальника хирургического отделения, ежедневно спасает жизни наших защитников.



А еще он сообщил, что ко Дню ВСУ, который традиционно празднуется 6 декабря, будут награждены ведомственными наградами около 1100 военнослужащих ВС Украины, которые выполняют задачи в районе проведения АТО.