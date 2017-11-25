На Луганщине голод убил более 30 тысяч человек

25.11.2017 15:28

Сегодня, 25 ноября, в Северодонецке (подконтрольная часть Луганской области) состоялся митинг-реквием в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине - геноцида украинского народа.



На территории храмового комплекса "Лесная дача" у памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов собрались представители областной и городской власти, военные, общественность, учащаяся и студенческая молодежь и горожане.



"Голодомор - это не только боль украинского народа, но и всего человечества. Сегодня весь мир вспоминает миллионы мужчин, женщин, детей, всех тех, кто пострадал и понес бессмысленной смерти от голода, - отметила во время митинга заместитель председателя облгосадминистрации Ольга Лишик. - Много лет правда о геноциде украинского народа в истории старательно скрывалась. Но сегодня наше молодое поколение должно знать и откровенно говорить об этом трагическом событии в Украине. Мы должны помнить о всех невинно убиенных во времена сталинского преступного режима".



В Национальной книги памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов вошла информация о 13 районах Луганщины. Жертвами массового голода в этом регионе стали 31560 человек. В начале марта 1933 года в области зарегистрировано 1008 голодающих семей. Наибольшие людские потери были в Беловодском, Меловском, Новоайдарском, Новопсковском, Старобельском и Троицком районах.



Участники митинга после молитвы почтили погибших минутой молчания, возложили цветы и колоски к памятному знаку и зажгли лампадки.