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На Луганщине голод убил более 30 тысяч человек
Сегодня, 25 ноября, в Северодонецке (подконтрольная часть Луганской области) состоялся митинг-реквием в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине - геноцида украинского народа.
На территории храмового комплекса "Лесная дача" у памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов собрались представители областной и городской власти, военные, общественность, учащаяся и студенческая молодежь и горожане.
"Голодомор - это не только боль украинского народа, но и всего человечества. Сегодня весь мир вспоминает миллионы мужчин, женщин, детей, всех тех, кто пострадал и понес бессмысленной смерти от голода, - отметила во время митинга заместитель председателя облгосадминистрации Ольга Лишик. - Много лет правда о геноциде украинского народа в истории старательно скрывалась. Но сегодня наше молодое поколение должно знать и откровенно говорить об этом трагическом событии в Украине. Мы должны помнить о всех невинно убиенных во времена сталинского преступного режима".
В Национальной книги памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов вошла информация о 13 районах Луганщины. Жертвами массового голода в этом регионе стали 31560 человек. В начале марта 1933 года в области зарегистрировано 1008 голодающих семей. Наибольшие людские потери были в Беловодском, Меловском, Новоайдарском, Новопсковском, Старобельском и Троицком районах.
Участники митинга после молитвы почтили погибших минутой молчания, возложили цветы и колоски к памятному знаку и зажгли лампадки.
Теги: Донбасс, Голодомор, Северодонецк, память, Луганская область, жертвы
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