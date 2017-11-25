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Архив - Луганская область

На Луганщине изъяли выстрел и гранату

25.11.2017 16:26
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На Луганщине изъяли выстрел и гранату

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции подконтрольной части Луганщины выявили очередные случаи незаконного обращения с боеприпасами.

Так, сотрудники Северодонецкого отдела полиции во время личного досмотра 57-летнего местного жителя обнаружили и изъяли выстрел ВОГ-25.

А сотрудники Лисичанского отдела полиции во время личного досмотра 37-летнего местного жителя обнаружили и изъяли гранату Ф-1 без запала.

Изъятое направлено на экспертизу. Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.



Теги: Донбасс, полиция, Луганская область, боеприпасы, граната
 
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