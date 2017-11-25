На Луганщине изъяли выстрел и гранату

25.11.2017 16:26

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции подконтрольной части Луганщины выявили очередные случаи незаконного обращения с боеприпасами.



Так, сотрудники Северодонецкого отдела полиции во время личного досмотра 57-летнего местного жителя обнаружили и изъяли выстрел ВОГ-25.



А сотрудники Лисичанского отдела полиции во время личного досмотра 37-летнего местного жителя обнаружили и изъяли гранату Ф-1 без запала.



Изъятое направлено на экспертизу. Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.