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На Луганщине изъяли выстрел и гранату
25.11.2017 16:26
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции подконтрольной части Луганщины выявили очередные случаи незаконного обращения с боеприпасами.
Так, сотрудники Северодонецкого отдела полиции во время личного досмотра 57-летнего местного жителя обнаружили и изъяли выстрел ВОГ-25.
А сотрудники Лисичанского отдела полиции во время личного досмотра 37-летнего местного жителя обнаружили и изъяли гранату Ф-1 без запала.
Изъятое направлено на экспертизу. Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Теги: Донбасс, полиция, Луганская область, боеприпасы, граната
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