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На Луганщине сегодня тушили Белогоровку

25.11.2017 08:55
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На Луганщине сегодня тушили Белогоровку

Сегодня, 25 ноября, в 5:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании гаража по адресу: пгт Белогоровка, ул. Первомайская (подконтрольная часть Луганской области).

Спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области локализовал пожар на площади 24 м.кв. в 6:23 и ликвидировали в 7:06.

Травмированных и погибших нет, причины пожара устанавливают специалисты, сообщает сайт спасателей Луганщины.



Теги: Донбасс, пожар, спасатели, Луганская область
 
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