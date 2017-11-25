На Луганщине сегодня тушили Белогоровку

25.11.2017 08:55

Сегодня, 25 ноября, в 5:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании гаража по адресу: пгт Белогоровка, ул. Первомайская (подконтрольная часть Луганской области).



Спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области локализовал пожар на площади 24 м.кв. в 6:23 и ликвидировали в 7:06.



Травмированных и погибших нет, причины пожара устанавливают специалисты, сообщает сайт спасателей Луганщины.