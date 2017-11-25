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Архив - Луганская область

На Луганщине стало в шесть раз больше взрывов

25.11.2017 13:55
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На Луганщине стало в шесть раз больше взрывов

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 24 ноября), в Луганской области стало больше нарушений режима прекращения огня.

В частности, представители СММ ОБСЕ зафиксировали примерно 60 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 10 взрывов.

Так, 23 ноября, пребывая в подконтрольном "ЛНР" пгт Сентяновка (быв. Фрунзе, 44 км к западу от Луганска), в течение 20 минут наблюдатели слышали не менее 40 взрывов неопределенного происхождения и огонь из крупнокалиберного пулемета в 5-8 км к северо-западу, а также 8 взрывов, оцененных как выстрелы в 1 км к северу.

Поздно вечером 22 ноября, пребывая на восточной окраине подконтрольной правительству Станицы Луганской, наблюдатели слышали взрыв, оценённый как огонь из автоматического гранатомета (АГС) в 2-5 км к югу (при этом определить, произошло ли это на участке разведения или за его пределами, не удалось).



Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, СММ ОБСЕ
 
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