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На Луганщине стало в шесть раз больше взрывов
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 24 ноября), в Луганской области стало больше нарушений режима прекращения огня.
В частности, представители СММ ОБСЕ зафиксировали примерно 60 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 10 взрывов.
Так, 23 ноября, пребывая в подконтрольном "ЛНР" пгт Сентяновка (быв. Фрунзе, 44 км к западу от Луганска), в течение 20 минут наблюдатели слышали не менее 40 взрывов неопределенного происхождения и огонь из крупнокалиберного пулемета в 5-8 км к северо-западу, а также 8 взрывов, оцененных как выстрелы в 1 км к северу.
Поздно вечером 22 ноября, пребывая на восточной окраине подконтрольной правительству Станицы Луганской, наблюдатели слышали взрыв, оценённый как огонь из автоматического гранатомета (АГС) в 2-5 км к югу (при этом определить, произошло ли это на участке разведения или за его пределами, не удалось).
Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, СММ ОБСЕ
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