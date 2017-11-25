Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Новый главарь "ЛНР" назвал свою главную задачу

25.11.2017 21:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Новый главарь "ЛНР" назвал свою главную задачу

И.о. главы пророссийской группировки "ЛНР" Леонид Пасечник, сменивший на этом "посту" Игоря Плотницкого заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.

"Первая и основная задача – это, безусловно, Минские соглашения, - заявил Пасечник, ранее занимавший пост "министра госбезопасности". - Потому как не нужно забывать, что у нас идет война, линия соприкосновения недалеко от нас, там ежедневно, к большому нашему сожалению, рвутся снаряды, погибают люди, проливается чья-то кровь. Основная наша задача - остановить этот процесс, не допустить дальнейшего кровопролития. И решать все возникшие, ну, очевидно, проблемные, вопросы я считаю лучше за столом переговоров. А поэтому, это первая и основная задача".

Отметим, что Киев не идет на прямые переговоры с главарями ОРДЛО, настаивая на том, что всем в оккупированном Донбассе заправляет Россия – и говорить о прекращении конфликта нужно именно с ее руководством.

Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".

Сегодня, 25 ноября, фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.

Ранее сегодня Пасечник заявил, что в Луганске в последние несколько дней проводили "активные мероприятия по ликвидации диверсантов, в результате которых были задержаны несколько диверсионно-террористических групп".

Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.

Заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявил, что "ДНР" и "ЛНР" готовят к слиянию в одно целое.



Теги: Донбасс, Луганская область, ЛНР, Минские договоренности, оккупанты, ОРЛО, Пасечник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх