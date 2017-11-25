- Новый главарь "ЛНР" назвал свою главную задачу21:22
- Луганщина: тотального бегства людей и денег не наблюдается21:01
- Штаб АТО просит меньше болтать20:47
- Тымчук прокомментировал активизацию ФСБ РФ на Донбассе и не только20:36
- Новый главарь "ЛНР" высказался об обмене пленными20:19
- Осуждены бывшие боевики "ЛНР"20:06
- ОРДЛО готовят к объединению19:37
- Боевики наращивают число заложников19:10
- В зоне АТО с утра – шесть обстрелов18:10
- Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей ненадолго пустили в три приграничных района18:02
Новый главарь "ЛНР" назвал свою главную задачу
И.о. главы пророссийской группировки "ЛНР" Леонид Пасечник, сменивший на этом "посту" Игоря Плотницкого заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.
"Первая и основная задача – это, безусловно, Минские соглашения, - заявил Пасечник, ранее занимавший пост "министра госбезопасности". - Потому как не нужно забывать, что у нас идет война, линия соприкосновения недалеко от нас, там ежедневно, к большому нашему сожалению, рвутся снаряды, погибают люди, проливается чья-то кровь. Основная наша задача - остановить этот процесс, не допустить дальнейшего кровопролития. И решать все возникшие, ну, очевидно, проблемные, вопросы я считаю лучше за столом переговоров. А поэтому, это первая и основная задача".
Отметим, что Киев не идет на прямые переговоры с главарями ОРДЛО, настаивая на том, что всем в оккупированном Донбассе заправляет Россия – и говорить о прекращении конфликта нужно именно с ее руководством.
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
Сегодня, 25 ноября, фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.
Ранее сегодня Пасечник заявил, что в Луганске в последние несколько дней проводили "активные мероприятия по ликвидации диверсантов, в результате которых были задержаны несколько диверсионно-террористических групп".
Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.
Заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявил, что "ДНР" и "ЛНР" готовят к слиянию в одно целое.
Теги: Донбасс, Луганская область, ЛНР, Минские договоренности, оккупанты, ОРЛО, Пасечник
- Вожак "ЛНР": "Скоро мы научимся летать. У нас есть самолеты" (ВИДЕО)
- Новый главарь "ЛНР" высказался об обмене пленными
- Окупований Донбас: російський військовослужбовець напився та задавив місцеву мешканку
- Грандиозный провал: оккупанты "ЛНР" признали, что в России массово отказываются от их товаров
- Боевики на Донбассе напиваются, стреляют друг друга и калечат мирных граждан
- Жебривский провел ревизию ремонта трех опорных школ22:00
- Новый главарь "ЛНР" назвал свою главную задачу21:22
- Луганщина: тотального бегства людей и денег не наблюдается21:01
- Штаб АТО просит меньше болтать20:47
- Тымчук прокомментировал активизацию ФСБ РФ на Донбассе и не только20:36
- Новый главарь "ЛНР" высказался об обмене пленными20:19
- Осуждены бывшие боевики "ЛНР"20:06
- Жебривский проинспектировал Авдеевку19:55
- ОРДЛО готовят к объединению19:37
- Боевики наращивают число заложников19:10
- Праздники, однако: "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда22:12
- Жебривский провел ревизию ремонта трех опорных школ22:00
- Благодаря СБУ осужден провокатор21:40
- Новый главарь "ЛНР" назвал свою главную задачу21:22
- Луганщина: тотального бегства людей и денег не наблюдается21:01
- Штаб АТО просит меньше болтать20:47
- Тымчук прокомментировал активизацию ФСБ РФ на Донбассе и не только20:36
- Новый главарь "ЛНР" высказался об обмене пленными20:19
- Осуждены бывшие боевики "ЛНР"20:06
- Жебривский проинспектировал Авдеевку19:55
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- В центре Киева толпа «растерзала» водителя, самосуд снимали на телефоны
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»
- Главари "ДНР" прокомментировали отставку Плотницкого
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- Неприятности на донбасских КПВВ: данные ГПСУ