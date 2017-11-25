Новый главарь "ЛНР" назвал свою главную задачу

25.11.2017 21:22

И.о. главы пророссийской группировки "ЛНР" Леонид Пасечник, сменивший на этом "посту" Игоря Плотницкого заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.



"Первая и основная задача – это, безусловно, Минские соглашения, - заявил Пасечник, ранее занимавший пост "министра госбезопасности". - Потому как не нужно забывать, что у нас идет война, линия соприкосновения недалеко от нас, там ежедневно, к большому нашему сожалению, рвутся снаряды, погибают люди, проливается чья-то кровь. Основная наша задача - остановить этот процесс, не допустить дальнейшего кровопролития. И решать все возникшие, ну, очевидно, проблемные, вопросы я считаю лучше за столом переговоров. А поэтому, это первая и основная задача".



Отметим, что Киев не идет на прямые переговоры с главарями ОРДЛО, настаивая на том, что всем в оккупированном Донбассе заправляет Россия – и говорить о прекращении конфликта нужно именно с ее руководством.

Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".

Сегодня, 25 ноября, фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.

Ранее сегодня Пасечник заявил, что в Луганске в последние несколько дней проводили "активные мероприятия по ликвидации диверсантов, в результате которых были задержаны несколько диверсионно-террористических групп".

Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.



Заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявил, что "ДНР" и "ЛНР" готовят к слиянию в одно целое.