Новый главарь "ЛНР" получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ

25.11.2017 13:33

Новый главарь пророссийской группировки "ЛНР" Леонид Пасечник, которого сегодня утвердил в этой должности "народный совет" псевдореспублики, жил во времена СССР в российском Магадане, где его отец расследовал хищения на золотых приисках. Затем работал в СБУв отделе по борьбе с контрабандой. Об этом и многом другом сообщается на сайте волонтерского проекта "Миротворец".



Пасечник родился в 1970 году в Луганске в милицейской семье. Отец – Иван Сергеевич – 26 лет проработал в органах ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности в структуре торговых организаций и МВД СССР). В 1975 году семья переехала жить в Магадан.



"Окончил Донецкое высшее военно-политическое училище. Работал в СБУ: начальник подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К" управления СБУ в Луганской области, начальник Стахановского межрайонного отдела. Прославился задержанием 15.08.2006 крупной партии контрабанды на КПП "Изварино" ($1 млн 940 тыс. и 7 млн 243 тыс. российских рублей), причем принципиально отказался от взятки. В марте 2007 года подполковник СБУ получил из рук президента Украины (на тот момент им бы Виктор Ющенко – прим. ред.) медаль "За военную службу в Украине" – за проявленную принципиальность и профессионализм при проведении операции. 9 октября 2014 года назначен "министром госбезопасности ЛНР", – сказано в сообщении "Миротворца".



По информации "Миротворца", российская Федеральная служба безопасности завербовала Пасечника еще до 2006 года.



"Акция с задержанием крупной партии контрабанды была организована ФСБ для прикрытия и продвижения агента по карьерной лестнице в структуре управления СБУ в Луганской области",– сказано на сайте.



Пасечник в Украине дослужился до генерал-майора. В 2014 году перешел на сторону боевиков "ЛНР".



Три последних года он находился на должности "министра госбезопасности ЛНР". По данным различных источников "Миротворца", это помогло ему разбогатеть.



"Был замешан в ряде коррупционных схем, имел отношение к крышеванию контрабанды... Свою долю... имеет и с контрабанды угля и горюче-смазочных материалов, поддерживая контакты с украинскими силовиками, с одной стороны, и с российскими правоохранителями – с другой. По мнению представителей радикальных групп луганских сепаратистов, Пасечник также имеет отношение к торговле оружием, оказавшимся на территории, контролируемой объединенными российско-сепаратистскими силами", – пишет "Миротворец".



В Украине продолжается досудебное расследование против Пасечника, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе о лицах, скрывающихся от следствия. Его подозревают по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий). Санкция статьи предусматривает заключение от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.



На сайтах, подконтрольных группировке "ЛНР", информация куда более скудная. Но и там есть интересные моменты. К примеру, отмечается, что родился он 15 марта 1970 года, позже окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи имени генерала армии Алексея Епишева. А "министром госбезопасности" в группировки "ЛНР" он стал 9 октября 2014 года.

Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний после конфликта с "министром внутренних дел" Корнетом и бегства в Москву сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".

Сегодня, 25 ноября, фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику. Хоть все прекрасно понимают, что нити марионеточных "правителей" ОРДЛО находятся в руках хозяев Кремля.