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Новый главарь "ЛНР" высказался об обмене пленными
Отставка главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого не отразится на процессе обмена пленными. Об этом сегодня заявил "и.о. главы" псевдореспублики Леонид Пасечник.
"Процесс идет. Руководство МВД, Народной милиции проверили всех наших лиц, которые задержаны, находятся на нашей территории и подлежат обмену. В понедельник мне будет предоставлен список, - сообщил Пасечник. - Мы выполняем Минские соглашения, осуществим обмен так, как об этом говорится".
Тем временем, стало известно, что число пленных украинцев, которых незаконно удерживают боевики на оккупированных территориях Донбасса, выросло.
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление Пасечинка о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний якобы сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
Сегодня, 25 ноября, фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.
Ранее сегодня Пасечник заявил, что в Луганске в последние несколько дней проводили "активные мероприятия по ликвидации диверсантов, в результате которых были задержаны несколько диверсионно-террористических групп".
Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.
Заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявил, что "ДНР" и "ЛНР" готовят к слиянию в одно целое.
Теги: Донбасс, ЛНР, Минские договоренности, пленные, ОРЛО, Пасечник
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