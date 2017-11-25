Опубликованы аудиофайлы переговоров наемников ЧВК "Вагнера" с Корнетом из "ЛНР"

25.11.2017 10:16

СБУ подтверждает прибытия из РФ на территорию временно оккупированных районов Луганской области дополнительных сил Частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" для вооруженной поддержки так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.



"Заслуживает внимания тот факт, что в 2015 году именно Корнет и руководитель ЧВК "Вагнера" Уткин под кураторством представителей ФСБ России руководили ликвидации главарей и "зачисткой" вооруженных формирований "Бэтмена", "Косогора", "Фомы", а также различных казачьих военных формирований", - отмечает пресс-центр СБУ.



На аудиозаписях переговоров террористов, перехваченные СБУ, можно услышать конкретные детали тех событий, включая сведения о личной инициативе Корнета в уничтожении свои бывших "боевых собратьев".















СБУ не исключает аналогичного сценария развития событий по результатам завершения ситуации, сложившейся сейчас в Луганске.

Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление т.н. "министра государственной безопасности" Леонида Пасечинка о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний якобы сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья". Произошло это вскоре после "зарубы" Плотницкого с Корнетом.