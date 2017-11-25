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Передел власти в Луганске: Плотницкий вернется?
Игорь Плотницкий, который сбежал в РФ и вчера сложил с себя полномочия "руководителя" пророссийской группировки "ЛНР", вернется в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) ради выполнения Минских договоренностей, под которыми стоит его подпись. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
В НГ отмечают, что у нового главаря "ЛНР" Леонида Пасечника нет никаких вопросов к предшественнику. Во время конфликта между Плотницким и "министром внутренних дел" псевдореспублики Корнетом, Пасечник, под началом которого находится "МГБ", якобы сохранял нейтралитет.
Издание пишет, что новое "руководство" не будет отказываться от Минских соглашений, в том числе и от обмена пленными с Украиной, который активно готовился с конца прошлой недели.
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление т.н. "министра государственной безопасности" Леонида Пасечинка о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний якобы сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья". Возможно, именно с этим связано затишье на Луганщине.
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.
По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.
Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.
Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.
Украинский журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную Донетчину), известный блогер Денис Казанский опубликовал скриншот откровений российского политолога Маркова. Тот ругается, что кураторы из Кремля поставили во главе оккупированной части Луганщины неудачную кандидатуру и призывает "прекратить играть в независимость ЛНР".
Политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец, комментируя "переворот" в Луганске, заявил, что "идея объединения т.н. "народно-банановых" ДНР/ЛНР потихоньку обрастает мясом".
Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин- уже прокомментировали отставку Плотницкого.
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, Плотницкий, Минские договоренности, ОРЛО
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