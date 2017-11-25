"Переворот" в Луганске сравнили с борделем и торговлей

25.11.2017 15:59

Известный российский политолог и блогер Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид), который одинаково ненавидит свободную Украину и путинскую власть, сравнил "переворот" в Луганске с перестановкой кроватей в борделе.



"Кризис в Луганске завершился в ударные сроки. Справились даже немного быстрее, чем в братском Зимбабве. Хотя, конечно, по сравнению с глыбой Мугабе его луганский коллега выглядит менее убедительно, потому и трепыхался недолго, - пишет Несмиян. - Главное осталось: баланс кураторов не нарушен. Новый лучший выбор луганского народа - креатура ФСБ, как и предыдущий, а потому в этом заведении просто передвинули кровати. Девочки остались прежними. Собственно, поэтому идея объединения двух недореспублик в одну могучую новоросскую недореспублику выглядит весьма неубедительной: Луганск и Донецк контролируют разные конторы московских кураторов, а потому с чего бы им объединять свои кормовые участки?"



По словам политолога, обсуждать "сугубо внутренние расклады после перестановки кроватей в Луганске абсолютно бесперспективно: донбасское восстание давно и прочно утратило даже намек на самостоятельность и перестало быть восстанием".



"Это теперь унылая и тягучая торговля. Абсолютно всё решается в Москве, а потому совершенно неважно, как именно будут распределены роли в новом руководстве ЛНР. Никакой интриги быть не может", - отмечает Эль-Мюрид.

Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" псевдореспублики Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний после конфликта с "министром внутренних дел" Корнетом и бегства в Москву сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".

Сегодня, 25 ноября, фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику.

Новый главарь "ЛНР" Леонид Пасечник получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.