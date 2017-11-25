Разборки в Луганске: СММ ОБСЕ сообщила, что ситуация налаживается

25.11.2017 09:48

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 24 ноября), ситуация в оккупированном Луганске, где "свергли" главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого (который якобы сдал бразды правления "по состоянию здоровья"), налаживается.



По наблюдениям Миссии, ситуация была спокойной: движение пешеходов и транспорта проходило в обычном режиме, за исключением отдельных районов города.



На улице Лермонтова наблюдатели видели примерно 30 неустановленных вооруженных лиц в одежде военного типа. Оны были в камуфляжной одежде различных типов явно невысокого качества с белыми нарукавными повязками и были вооружены стрелковым оружием (преимущественно типа АК). Наблюдатели не заметили крупнокалиберных пулеметов, пулеметов типа ПКМ и автоматических гранатометов, которые они видели в предыдущие дни.



Команда СММ отметила, что бронированной машины (замеченной 22 ноября на перекрестке улиц Лермонтова и Советской) не было, в то же время в этом районе были замечены 2 неподвижных военных грузовика (без номерных знаков и с тентованными грузовыми отсеками), а впоследствии - 3 неподвижных военных грузовика (также без номерных знаков и с тентованными грузовыми отсеками).



Члены патруля Миссии заметили, что были убраны все заграждения и бронированные машины, которые 21 ноября были зафиксированы на улице Коцюбинского. На нескольких перекрестках, ведущих к улице Луначарского, наблюдатели видели в общей сложности 16 человек (некоторые были со скрытыми лицами).



У здания №3 на улице Коцюбинского, где ранее располагалось "министерство внутренних дел", члены патруля СММ видели 15-20 вооруженных лиц с белыми нарукавными повязками, а также 2 неподвижных бронетранспортера.



На ул. Коцюбинского, 2а, наблюдатели видели зеленый автобус (без каких-либо обозначений) и 2 вооруженных лиц с белыми нарукавными повязками.



У здания, которое занимают вооруженные формирования ("комендатура") на ул. Карла Маркса, 63, наблюдатели видели, что вокруг здания осуществляли патрулирование примерно 5 вооруженных лиц со знаками "комендатура" на одежде.

Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление т.н. "министра государственной безопасности" Леонида Пасечинка о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний якобы сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.



По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.



Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.

Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.

Украинский журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную Донетчину), известный блогер Денис Казанский опубликовал скриншот откровений российского политолога Маркова. Тот ругается, что кураторы из Кремля поставили во главе оккупированной части Луганщины неудачную кандидатуру и призывает "прекратить играть в независимость ЛНР".

Политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец, комментируя "переворот" в Луганске, заявил, что "идея объединения т.н. "народно-банановых" ДНР/ЛНР потихоньку обрастает мясом".

Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.