В "ЛНР" по скорому поменяли "конституцию" и представили нового вожака

25.11.2017 12:40

Сегодня, 25 ноября, фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики. В очередной раз доказав, что слово "народная" не имеет никакого отношения к этому образованию.



В частности, статью 62 "временного основого закона" изложили так, чтобы "в случае досрочного прекращения полномочий" руководителя псевдореспублики (что и случилось с теперь уже бывшим главварем Игорем Плотницким) их мог исполнять либо "председатель народного совета", либо "гражданин ЛНР, достигший возраста 30 лет и обладающий пассивным избирательным правом - по представлению народного совета или главы ЛНР".



"Закон" приняли единогласно. Отмечалось, что он вступает в силу "со дня его официального опубликования". Так что его оперативно опубликовали на одном из информационных порталов "ЛНР".



Всё тот же псевдонародный совет ударно удовлетворил заявление Плотницкого "об отставке по собственному желанию" ("в связи с невозможностью исполнения" обязанностей главы ЛНР "по состоянию здоровья") и одобрил якобы его предложение назначить "исполняющим обязанности главы ЛНР" 47-летнего руководителя "министерства госбезопасности" Леонида Пасечника.



Последний уже заявил, что "не будет никакого кризиса власти, а любые попытки выйти за рамки закона и Конституции Республики будут решительно пресекаться". Он также призвал "объединить наши усилия во благо процветания нашей любимой Луганщины". И пообещал "курс на союз с Российской Федерацией" и "верность Минским соглашениям". При этом забыл указать, что это – несовместимые вещи, т.к. в Минских соглашениях четко прописано возвращение временно оккупированной части Донбасса в Украину.

Стоит отметить, что Пасечник поручил "и.о. министра иностранных дел" Владиславу Дейнего представлять интересы "ЛНР" на Минских переговорах. Каким боком к этому процессу относится отсавной Плотницкий, подпись которого стоит под Минскими соглашениями, и который назначен "уполномоченным от ЛНР по исполнению Минских соглашений" - сказать сложно...

Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление Пасечинка о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний якобы сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.



По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.



Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.

Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.

Украинский журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную Донетчину), известный блогер Денис Казанский опубликовал скриншот откровений российского политолога Маркова. Тот ругается, что кураторы из Кремля поставили во главе оккупированной части Луганщины неудачную кандидатуру и призывает "прекратить играть в независимость ЛНР".

Политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец, комментируя "переворот" в Луганске, заявил, что "идея объединения т.н. "народно-банановых" ДНР/ЛНР потихоньку обрастает мясом".

Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.

Журналист-переселенец, блогер Денис Казанский отметил, что история с переворотом в ЛНР и изгнанием Плотницкого с одной стороны смешная, а с другой - очень показательная.