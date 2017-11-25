В Луганске – взрыв. Есть раненые

25.11.2017 11:32

Три женщины получили минно-взрывные травмы в результате взрыва ручной гранаты в оккупированном Луганске.



"В городе Луганске на улице Шелкового в результате взрыва ручной гранаты получили минно-взрывные травмы три женщины. В тяжелом состоянии пострадавшие госпитализированы в республиканскую больницу", - сообщают информресурсы, подконтрольные прорсосийской группировки "ЛНР".



Обстоятельства происшествия выясняются.