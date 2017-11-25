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Архив - Луганская область

В Луганске – взрыв. Есть раненые

25.11.2017 11:32
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В Луганске – взрыв. Есть раненые

Три женщины получили минно-взрывные травмы в результате взрыва ручной гранаты в оккупированном Луганске.

"В городе Луганске на улице Шелкового в результате взрыва ручной гранаты получили минно-взрывные травмы три женщины. В тяжелом состоянии пострадавшие госпитализированы в республиканскую больницу", - сообщают информресурсы, подконтрольные прорсосийской группировки "ЛНР".

Обстоятельства происшествия выясняются.



Теги: Донбасс, Луганск, взрыв, граната
 
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