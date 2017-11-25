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В Луганске замечена подозрительная колонна
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 24 ноября), на улице Краснодонской в оккупированном Луганске наблюдатели видели автоколонну в составе 16 грузовиков с надписями "Гуманитарная помощь от Российской Федерации" на русском языке.
Грузовики были белого цвета, за исключением одного (синего цвета). В автоколонне также были четыре машины обеспечения (белого цвета с двумя оранжевыми полосками на бортах и надписями "Министерство чрезвычайных ситуаций"; номерные знаки рассмотреть не удалось) и несколько машин с надписями "дорожная милиция" и табличками "ЛНР".
За колонной следовал темно-зеленый автобус (номерные знаки рассмотреть не удалось) с тонированными окнами. Наблюдатели видели только водителя этого автобуса (в камуфляжной одежде).
Несколько позже вблизи подконтрольного "ЛНР" с. Придорожное (28 км к юго-востоку от Луганска) команда СММ видела ту же автоколонну, которая следовала на юг в направлении пункта пропуска на границе вблизи Изварино. Все замеченные ранее в Луганске транспортные средства, кроме темно-зеленого автобуса, следовали в колонне.
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, гуманитарный конвой, СММ ОБСЕ
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