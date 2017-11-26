Информатор "ЛНР" угодил за решетку

26.11.2017 21:00

На Луганщине информатора террористической организации "ЛНР" приговорили к лишению свободы.



Установлено, что в течение мая-августа 2016 подельник террористов, находясь в г. Алчевске, с помощью агентурной сети собирал информацию о дислокации личного состава подразделений, военной техники и фортификационных сооружений Вооруженных Сил Украины на территории Попаснянского района Луганской области, которую мобильной связью передавал представителям террористической организации "ЛНР".



Факт передачи указанной информации способствовал представителям террористической организации "ЛНР" в осуществлении вооруженного сопротивления силам АТО.



В августе 2016 при попытке пересечения контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" пособника террористов задержали...



Прокуратурой Луганской области поддержано государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве в отношении гражданина Украины по факту совершения им уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации).



По результатам судебного рассмотрения информатора террористов признан виновным в содействии деятельности террористической организации "ЛНР" и последнем назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы без конфискации имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.