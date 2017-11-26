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"Ниндзя", "Тюмень", "Баня", "Шева": истории воинов, погибших под Крымским
Сегодня, 26 ноября, представители 16 отдельного мотопехотного батальона ВСУ рассказали о четырех воина этого подразделения, погибших в бою у н.п. Крымское (Луганщина) на этой неделе. Их тела вчера, 25 ноября, были возвращены с временно оккупированной территории Луганской области.
"23 ноября в бою под Крымским в Луганской области погибли четверо военнослужащих 16 ОМПБ. Сначала стало известно о Денисе Кривенко "Ниндзя". Трое других считались без вести пропавшими до момента подтверждения их лиц и факта смерти. Через двое суток тела бицив были переданы на территорию, подконтрольную Украины", - отмечается в сообщении.
Старший лейтенант Александр Тюменцев ("Тюмень") родом из Лубен Полтавской области. Ему было 39. Служил в должности командира гранатометного взвода роты огневой поддержки. "Тюмень" был авторитетным командиром подразделения и бесстрашным бойцом. Мужественно рвался в бой, хотел вытащить раненых, но ... Он сам попал под огонь, получив множественные раны головы.
В бою с вражеской ДРГ от несовместимых с жизнью ранений живота погиб и переселенец из Донбасса. Сержант Александр Сухинин (позывной "Баня") был командиром гранатометного отделения в роте "Донбасс". Отца и мужа ждали сын, дочь и жена. В 45 лет Саша отдал жизнь за свободу и мир на украинской земле, за освобождение родного города.
Солдат Сергей Шевченко также проходил службу в роте "Донбасс", был гранатометчик. "Шева" - родом из Новопокровки Чугуевского района Харьковской области, где его с кровопролитной войны не дождались любимая жена, родные, друзья ... Его жизнь война унесла на 43 году жизнь. Он в буквальном смысле защищал страну грудью. От страшных ранений грудной клетки "Шева" умер, перед чем мужественно отражал наступление диверсантов.
"Ребята навсегда останутся в народной памяти! Вечная и светлая память погибшим", - пишет 16 ОМПБ.
Напомним, что 23 ноября в районе Крымского произошел восьмичасовой бой. В штабе АТО сообщили о четырех погибших украинских военных и двух раненых. О том, что тела переданы украинской стороне, вчера сообщили представители пророссийской группировки "ЛНР". Представители СММ ОБСЕ это подтвредили.
Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что двое военнослужащих, которые считались погибшими во время боевого столкновения близ Крымского, смогли выйти из зоны поражения противником и вернуться к своим подразделениям.
Во время вчерашнего визита министра обороны Украины Степана Полторака в Северодонецкий военный мобильный госпиталь, глава оборонного ведомства пообщался с бойцом одного из подразделений ВСУ, который участвовал в недавних боевых действиях вблизи Крымского.
В связи с распространением искаженной информации о погибших военнослужащих в бою 23 ноября под Крымским Луганской области представители 16 отдельного мотопехотного батальона ВСУ представили разъяснения.
Теги: Донбасс, погибли, АТО, ВСУ, Крымское
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