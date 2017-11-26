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Новый главарь "ЛНР" обещает восстановить шахты и бороться с коррупцией
И.о. главы пророссийской группировки "ЛНР" Леонид Пасечник, сменивший на этом "посту" Игоря Плотницкого, рассказал, как он намерен поднимать экономику ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория).
Заявив банальную вещь, что "любое государство не может существовать без экономики", Пасечник пообещал, что усилия его и его "команды" "будут направлены на поднятие и запуск производства" промышленных предприятий, которые находятся на территории ОРЛО. "Угольная промышленность – это в первую очередь, восстановление шахт, возможность предоставления рабочих мест жителям Луганска", - отметил новый главарь "ЛНР".
Кроме того, он пообещал "противодействие коррупции". "Потому как, я считаю, неправильно, когда один человек зарабатывает сотни миллионов, в то время, как наши пенсионеры получают две тысячи пенсии, - пояснил Пасечник. - В этот момент не строятся дороги, отсутствуют ремонты в детских садиках, школах, и так далее. Я считаю, что это неправильно, я считаю таких людей нужно, наверное, изолировать от общества, убирать от экономики".
По мнение Пасечника, "экономику нужно перестраивать на новый лад".
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.
Сам Пасечник заявил, что в Луганске в последние несколько дней проводили "активные мероприятия по ликвидации диверсантов, в результате которых были задержаны несколько диверсионно-террористических групп". Также Пасечник заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.
Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.
Заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявил, что "ДНР" и "ЛНР" готовят к слиянию в одно целое.
Теги: экономика, Донбасс, ЛНР, ОРЛО, Пасечник
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