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Новый главарь "ЛНР" пообещал, что "охоты на ведьм однозначно не будет"
Бывший "министр МГБ" пророссийской группировки "ЛНР" Леонид Пасечник, который стал главарем псевдореспублики после свержения Игоря Плотницкого, уверяет, что не собираются под прикрытием борьбы с "пятой колонной" устраивать так называемую "охоту на ведьм".
По словам Пасечника, проблема "вражеских агентов" в "органах власти" была и есть, и "в настоящее время в рамках ее решения работа продолжается". "Часть лиц выявлена, основную часть будем выявлять. Но так называемой охоты на ведьм однозначно не будет", - подчеркнул новый главарь "ЛНР".
По его словам, "в каждом отдельном случае, выявленном случае, будет проведено тщательное расследование и будут приняты взвешенные адекватные решения".
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого, который сбежал в РФ. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.
Сам Пасечник заявил, что в Луганске в последние несколько дней проводили "активные мероприятия по ликвидации диверсантов, в результате которых были задержаны несколько диверсионно-террористических групп". Также Пасечник заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.
Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.
Теги: Донбасс, охота, ЛНР, оккупанты, Пасечник, агенты
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