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Появились новые данные об обстрелах Луганщины
26.11.2017 07:44
За прошедшие сутки, 25 ноября, объединены российско-террористические бандформирования три раза нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.
В частности, в направлении села Новоалександровка Попаснянского района велся обстрел из автоматических и противотанковых гранатометов.
По позициям сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района применялась стрелковое оружие.
В направлении пгт Станица Луганская также использовалась стрелковое оружие.
Украинские военнослужащие вынуждены были открыть огонь. Информации о потерях и разрушений не поступало. Об этом сообщает Луганская ОГА.
Теги: Донбасс, Луганская область, АТО, боевики, обстрелы
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