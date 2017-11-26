Появились новые данные об обстрелах Луганщины

26.11.2017 07:44

За прошедшие сутки, 25 ноября, объединены российско-террористические бандформирования три раза нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.



В частности, в направлении села Новоалександровка Попаснянского района велся обстрел из автоматических и противотанковых гранатометов.



По позициям сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района применялась стрелковое оружие.



В направлении пгт Станица Луганская также использовалась стрелковое оружие.



Украинские военнослужащие вынуждены были открыть огонь. Информации о потерях и разрушений не поступало. Об этом сообщает Луганская ОГА.