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В Луганске люди пострадали в огне
26.11.2017 07:16
В течение суток в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) было ликвидировано 6 пожаров.
Пожар с пострадавшими произошел в Луганске на ул. Брестская. В результате неосторожного обращения с огнем хозяина, огнем уничтожены облицовочные материалы и бытовые электроприборы на пл. 6 кв. м на кухне в квартире жилого дома. На месте пожара пострадали 2 человека.
Во время еще одного пожара в Луганске по ул. Лизы Чайкиной. (в результате неосторожного обращения с огнем хозяин) огнем уничтожена крыша на пл. 18 кв. м бани во дворе жилого дома.
Кроме того, огненные ЧП произошли в Перевальске, Красном Луче (два) и Успенке.
Теги: Донбасс, Луганск, пожар, пострадавшие, ОРЛО
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