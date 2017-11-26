- Обмен пленными: в СБУ сделали важные заявления19:17
- В Луганске - новый переворот18:50
- Минометные удары и опасность с воздуха: что сегодня творилось в зоне АТО17:58
- Мнение: Переворот в Луганске ударил по РФ17:35
- Вода для ОРЛО: озвучены интересные данные17:06
- Аваков: Мы думаем над принятием закона о коллаборационистах16:36
- СБУ подтвердила, что "ЛНР" показала реальных украинских пленников15:42
- "Ниндзя", "Тюмень", "Баня", "Шева": истории воинов, погибших под Крымским14:21
- Новый главарь "ЛНР" пообещал, что "охоты на ведьм однозначно не будет"13:33
- На Луганском направлении по силам АТО выпустили 9 снарядов12:53
В Луганске - новый переворот
Сегодня, 26 ноября, в оккупированном Луганске произошло ДТП с участием местных "служивых".
Как отмечают местных жители, которые выложили в соцсетях фото с места происшествия, в Луганске произошел "новый переворот". А именно – перевернулось авто с "бухимими служивыми, которые разворотили бордюр, вылетели на встречку и сделали сальто".
В комментариях отмечается, что в ДТП попали местные "менты".
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого, который сбежал в РФ. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.
Сам Пасечник заявил, что в Луганске в последние несколько дней проводили "активные мероприятия по ликвидации диверсантов, в результате которых были задержаны несколько диверсионно-террористических групп". Также Пасечник заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.
Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.
Теги: Донбасс, Луганск, ДТП, оккупация, ЛНР, ОРЛО
- Покушение на Плотницкого: версии украинских силовиков
- В Луганске вспомнили революцию
- Три версии покушения на Плотницкого
- "Переворот" в Луганске сравнили с борделем и торговлей
- Министра-сепаратиста отправили в Луганске "на подвал" за то, что много крал (ВИДЕО)
- В оккупированном Луганске устроили выставку достижений народного хозяйства
- В прифронтовом Гранитном обстрелы привели к движениям почвы19:32
- Обмен пленными: в СБУ сделали важные заявления19:17
- ФОТОФАКТ: "Амстор" в Донецке скорее мертв, чем жив19:05
- В Луганске - новый переворот18:50
- В ДонНТУ-переселенце открыли "Лабораторию воды"18:35
- На одном из КПВВ торознули деликатесы18:22
- Минометные удары и опасность с воздуха: что сегодня творилось в зоне АТО17:58
- В "ДНР" выбрали главную "леди". Ей стала "Мурка"17:47
- Мнение: Переворот в Луганске ударил по РФ17:35
- В ДонНТУ відбулося феєричне свято17:16
- В прифронтовом Гранитном обстрелы привели к движениям почвы19:32
- Обмен пленными: в СБУ сделали важные заявления19:17
- ФОТОФАКТ: "Амстор" в Донецке скорее мертв, чем жив19:05
- В Луганске - новый переворот18:50
- В ДонНТУ-переселенце открыли "Лабораторию воды"18:35
- На одном из КПВВ торознули деликатесы18:22
- Минометные удары и опасность с воздуха: что сегодня творилось в зоне АТО17:58
- В "ДНР" выбрали главную "леди". Ей стала "Мурка"17:47
- Мнение: Переворот в Луганске ударил по РФ17:35
- В ДонНТУ відбулося феєричне свято17:16
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко
- Главари "ДНР" прокомментировали отставку Плотницкого
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово
- Неприятности на донбасских КПВВ: данные ГПСУ
- Зарисовка из Донецка: бунт против оккупантов устроили в троллейбусе
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- Официально подтверждены большие потери ВСУ в зоне АТО