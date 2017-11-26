В ОРЛО что-то взрывалось

26.11.2017 12:06

В Луганской области представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом.



В то же время, согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 25 ноября), взрывов стало меньше (2 по сравнению с 10 в предыдущий отчетный период).



Так, команда СММ, находившаяся вечером 23 ноября в подконтрольном боевикам "ЛНР" г. Кадиевка (быв. Стаханов, 50 км к западу от Луганска), слышала 2 взрыва неопределенного происхождения и около 150 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 10–15 км к западу.