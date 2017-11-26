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В ОРЛО заявили, что за воду они ничего не должны
26.11.2017 21:13
Представители ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) уверяют, что у них нет долгов перед украинской стороной за поставленную в псевдореспублику воду.
"На сегодняшний день все те платежные поручения, которые были выставлены на оплату, проплачены, и долгов (за воду) нет", - заявил директор предприятия "Лугансквода" Александр Авершин.
Ранее сегодня сообщалось, что в ОРЛО добывают 280 тыс. кубометров воды в сутки, а объем поставок с подконтрольных Киеву территорий якобы составляет около 50 тыс. кубометров.
Теги: Донбасс, вода, ЛНР, ОРЛО
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