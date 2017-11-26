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Архив - Луганская область

Вода для ОРЛО: озвучены интересные данные

26.11.2017 17:06
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Вода для ОРЛО: озвучены интересные данные

В пророссийской группировке "ЛНР" (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) заявили, что добывают из собственных источников добывает 280 тыс. кубометров воды в сутки.

"Добываем мы 280 (тысяч) кубов своей воды и получаем со стороны Украины около 50 (тысяч) кубов. Это около 1500 (кубометров) в час мы получаем по Западной фильтровальной станции-2 (ЗФС) и 450 (кубометров в час) работаем по Петровскому водозабору, который наполнил вчера полностью недостающие резервы по городу Луганску", - рассказал "исполняющий обязанности первого заместителя председателя совета министров" пророссийской группировки "ЛНР", фейковый "министр МЧС" Сергей Иванушкин.

Отметим, что украинская сторона поставляет воду в ОРЛО с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, – с Западной фильтровальной станции (ЗФС) в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе. В случае ограничения или прекращения подачи воды с ЗФС трудности с водоснабжением испытают Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск. При остановке поставок с Петровского водозабора дефицит испытывает ряд жилых массивов Луганска, в первую очередь – верхняя часть Каменнобродского района.

Оккупированная часть Луганщины часто испытывает проблемы с водоснабжением. Во многом это связано с неплатежами. Правда, в последнее время расчеты проводятся более-менее регулярно. По некоторым данным, у линии разграничения под контролем СММ ОБСЕ и СЦЦК оккупанты передают украинской стороне "чемоданы с деньгами".



Теги: Донбасс, вода, Луганская область, ЛНР, ОРЛО
 
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