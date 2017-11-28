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Бойцы ВСУ остановили штурм диверсантов под Крымским, но угодили в засаду боевиков. ВИДЕО
Бойцы передовых позиции ВСУ остановили наступление диверсантов боевиков под Крымским, после чего стали преследовать подразделение террористов и уже на территории "ЛНР" за линией фронта попали в засаду. Об этом сообщают военные корреспонденты "ТСН", отмечая новые подробности кровавого боя в зоне АТО на минувшей неделе, передает dialog.ua.
Выяснилось, что боевики подготовили огневые точки в разных местах и сконцентрировали бронетехнику, заблокировав целое отделение украинской пехоты. Лишь после огня поддержки из минометов боевики вынуждены были отступить.
Воины ВСУ отмечают, что пошли в наступление не ради славы: в случае прорыва диверсанты боевиков могли зайти в тыл сразу двум ротам сил АТО. При этом солдаты признают, что преследовать боевиков на вражеской территории было ошибочным решением.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, засада, ВСУ, бронетехника, обстрелы
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