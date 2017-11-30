На Донбассе ракета боевиков попала в грузовик ВСУ. ВИДЕО

30.11.2017 17:22

В Луганской области боевики подбили военный грузовик ВСУ, сообщает 62.ua.

В районе города Золотое Попаснянского района Луганской области тероористы.

Попали в автомобиль противотанковой управляемой ракетой.

За неделю это уже вторая машина, которую вывели из строя террористы.

Двое военных получили контузии.