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Архив - Луганская область

На Луганщине нашли снаряд и мину

02.12.2017 08:40
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На Луганщине нашли снаряд и мину

За прошедшие сутки, 1 декабря, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 2,3 га местности в Попаснянском и в Новоайдарском районах Луганщины.

Всего было обнаружено и изъято 4 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 1 артиллерийский снаряд, 1 минометная мина и 2 единицы других взрывоопасных предметов.



Теги: Донбасс, Луганская область, мина, снаряд, пиротехники
 
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