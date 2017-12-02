В ОРЛО подорожали соль и сахар

02.12.2017 19:27

Обнародованы данные сравнительного мониторинга цен в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) в третьей декаде ноября.



Отмечается, что стоимость мяса птицы снизилась на 2%, мороженой рыбы и гречневой крупы – на 1,9%. Кроме того, на 1,6% подешевела свинина, стоимость говядины снизилась на 1,1%.



Не изменилась цена хлеба, муки, сала, риса, манной крупы, овсяных хлопьев, макаронных изделий, сосисок и сарделек, рыбных консервов, сливочного масла, капусты, яблок, чая и питьевой бутилированной воды.



Незначительно подорожали соль, сахар, молоко, сметана, творог, сыр, подсолнечное масло, яйца, картофель, морковь, свекла и лук.