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В ОРЛО "узаконили" боевиков
Сегодня, 2 декабря, так называемый "совет министров" пророссийской группировки "ЛНР" принял постановление, которым утвердил порядка выдачи документов, "подтверждающих права участника боевых действий, инвалида боевых действий и члена семьи погибшего при защите Отечества".
Речь идет о тех, кто с оружием в руках выступил против украинской власти в целом и сил АТО, в частности.
В "документе" прописаны, в частности, "порядок образования и организации работы комиссии по обращению лиц, претендующих на получение документов, подтверждающих права участника боевых действий, инвалида боевых действий и члена семьи погибшего при защите Отечества", порядок обжалования "решений уполномоченных органов", "порядок учета, заполнения, регистрации и выдачи документов, подтверждающих права участника боевых действий, инвалида боевых действий и члена семьи погибшего при защите Отечества".
Кроме того, отмечается, что постановление, датированные сегодняшним числом, вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.
Всё это говорит о том, что Россия не собирается уходить с Донбасса, фактически "узаконивая" статус тех, кто запятнал себя преступлениями против своей страны – Украины.
Теги: Донбасс, оккупация, ЛНР, боевики, ОРЛО
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