В ОРЛО "узаконили" боевиков

02.12.2017 15:24

Сегодня, 2 декабря, так называемый "совет министров" пророссийской группировки "ЛНР" принял постановление, которым утвердил порядка выдачи документов, "подтверждающих права участника боевых действий, инвалида боевых действий и члена семьи погибшего при защите Отечества".



Речь идет о тех, кто с оружием в руках выступил против украинской власти в целом и сил АТО, в частности.



В "документе" прописаны, в частности, "порядок образования и организации работы комиссии по обращению лиц, претендующих на получение документов, подтверждающих права участника боевых действий, инвалида боевых действий и члена семьи погибшего при защите Отечества", порядок обжалования "решений уполномоченных органов", "порядок учета, заполнения, регистрации и выдачи документов, подтверждающих права участника боевых действий, инвалида боевых действий и члена семьи погибшего при защите Отечества".



Кроме того, отмечается, что постановление, датированные сегодняшним числом, вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.



Всё это говорит о том, что Россия не собирается уходить с Донбасса, фактически "узаконивая" статус тех, кто запятнал себя преступлениями против своей страны – Украины.