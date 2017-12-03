Луганщину обстреляли 10 раз, есть раненый

03.12.2017 07:36

Вчера днем в результате вражеского обстрела с 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи города Золотое Попаснянского района Луганской области был ранен боец ВСУ.



Всего за прошедшие сутки и после полуночи объединены российско-террористические бандформирования 10 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.



По позициям сил АТО вблизи городов Попасная и Золотое, г. Новотошковское и села Новоалександровка велся обстрел из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Украинские военные вынуждены были открыть ответный огонь.