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Архив - Луганская область

Луганщину обстреляли 10 раз, есть раненый

03.12.2017 07:36
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Луганщину обстреляли 10 раз, есть раненый

Вчера днем в результате вражеского обстрела с 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи города Золотое Попаснянского района Луганской области был ранен боец ВСУ.

Всего за прошедшие сутки и после полуночи объединены российско-террористические бандформирования 10 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.

По позициям сил АТО вблизи городов Попасная и Золотое, г. Новотошковское и села Новоалександровка велся обстрел из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военные вынуждены были открыть ответный огонь.



Теги: Донбасс, Луганская область, ЛНР, ВСУ, обстрелы
 
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