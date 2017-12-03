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Луганщину обстреляли 10 раз, есть раненый
03.12.2017 07:36
Вчера днем в результате вражеского обстрела с 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи города Золотое Попаснянского района Луганской области был ранен боец ВСУ.
Всего за прошедшие сутки и после полуночи объединены российско-террористические бандформирования 10 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.
По позициям сил АТО вблизи городов Попасная и Золотое, г. Новотошковское и села Новоалександровка велся обстрел из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские военные вынуждены были открыть ответный огонь.
Теги: Донбасс, Луганская область, ЛНР, ВСУ, обстрелы
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