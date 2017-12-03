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Архив - Луганская область

Луганское направление накрыли ливни вражеских мин и снарядов

03.12.2017 17:48
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Луганское направление накрыли ливни вражеских мин и снарядов

18 обстрелов позиций украинских защитников (из которых 17 были прицельными) совершили вчера оккупанты Донбасса на Луганском направлении. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Самые мощные удары российско-оккупационные войска осуществляли на Светлодарской дуге. Именно здесь они выпустили два десятка снарядов из артиллерии калибра 152-мм вблизи Новолуганского в ходе более чем двухчасового обстрела.

Позиции защитников Луганского, Троицкого, Новоалександровки, Золотого, Попасной и Новотошковского противник неоднократно и интенсивно обстреливал из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия.

"Наши военнослужащие мужественно выдержали буквально ливни вражеских мин и снарядов. Украинские военные лишь шесть раз вынужденно организовывали мероприятия по подавлению огневой активности оккупанта, прибегая исключительно к применению штатного вооружения", - подчеркнул Мотузяник.



Теги: Донбасс, АТО, мины, ВСУ, обстрелы, Луганское направление, оккупанты
 
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