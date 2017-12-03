- В Луганске через неделю стартуют елочные базары18:56
- На Луганщине нашли маленького беглеца18:26
- Сводка из зоны АТО: с полуночи произошло уже 19 обстрелов18:14
- ОРЛО: погребенному под завалом шахтеру передали воду и глюкозу17:57
- Луганское направление накрыли ливни вражеских мин и снарядов17:48
- "Переворот" в Луганске застал Москву врасплох?17:35
- Патрули СММ ОБСЕ посетили три приграничных района, которые не контролируются правительством16:59
- На оккупированном Донбассе появилась колонна бронетранспортеров и исчезли танки14:37
- Взрывы на Луганщине: опубликованы данные представителей ОБСЕ13:50
- Опубликована обновленная карта ситуации на Донбассе: стало жарко13:40
На Луганщине нашли маленького беглеца
Полицейские подконтрольной части Луганской области разыскали и вернули домой 10-летнего мальчика.
Вчера, 2 декабря, примерно в шесть вечера, в Станично-Луганский отдел полиции обратилась обеспокоенная 41-летняя жительница с. Валуйское с просьбой помочь разыскать его пропавшего сына. 10-летний мальчик после обеда ушел из дома и до сих пор не вернулся.
На поиски ребенка был поднят весь личный состав правоохранителей и приданные силы, а также были привлечены военнослужащие ВСУ и пограничники. Почти сутки правоохранители искали пропавшего ребенка. Кинологи с собаками прочесывали лесополосы вокруг прифронтового поселка и прилегающих районов.
И лишь сегодня вечером, благодаря скоординированной работе и четко спланированным поисковым мероприятиям, мальчика нашли сотрудники Управления ювенальной превенции ГУНП в Луганской области в заброшенной постройке на территории с. Валуйское.
Парнишка объяснил полицейским, что убежал из дома, потому что... не хотел учить стихотворение.
Жертвой правонарушения мальчик не стал. На данный момент ребенок находится с матерью и бабушкой, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Теги: Донбасс, ребенок, полиция, Луганская область, беглецы
- Донбасская трагедия: двухлетняя кроха, избитая пьяной матерью, умерла
- Аноним "заминировал" автобус с артистами, ехавшими в Северодонецк
- В Селидово 8-летний ребенок сбежал из дома из-за того, что его поругала мать
- Пропавшего в Виннице ребенка искали 600 силовиков
- Зона АТО: на блокпостах всё станет еще жестче
- В Луганской области на растяжке подорвался мирный житель
- В Маріуполі лунали трембіта та Дзідзьо19:37
- В домах Авдеевки – беда с электропроводкой19:23
- Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли19:08
- В Луганске через неделю стартуют елочные базары18:56
- На Луганщине нашли маленького беглеца18:26
- Сводка из зоны АТО: с полуночи произошло уже 19 обстрелов18:14
- ОРЛО: погребенному под завалом шахтеру передали воду и глюкозу17:57
- Луганское направление накрыли ливни вражеских мин и снарядов17:48
- Донецкое направление: минный шквал и другие тревожные тенденции17:43
- "Переворот" в Луганске застал Москву врасплох?17:35
- В Маріуполі лунали трембіта та Дзідзьо19:37
- В домах Авдеевки – беда с электропроводкой19:23
- Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли19:08
- В Луганске через неделю стартуют елочные базары18:56
- В США пообещали крепить оборону Украины18:43
- На Луганщине нашли маленького беглеца18:26
- Сводка из зоны АТО: с полуночи произошло уже 19 обстрелов18:14
- ОРЛО: погребенному под завалом шахтеру передали воду и глюкозу17:57
- Луганское направление накрыли ливни вражеских мин и снарядов17:48
- Донецкое направление: минный шквал и другие тревожные тенденции17:43
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- Горловку заполонили "странные военные"
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- Британцы в шоке от того, что увидели на Донбассе
- Операция "Верхнеторецкое": что случилось на самом деле
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы