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Архив - Луганская область

На Луганщине нашли маленького беглеца

03.12.2017 18:26
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На Луганщине нашли маленького беглеца

Полицейские подконтрольной части Луганской области разыскали и вернули домой 10-летнего мальчика.

Вчера, 2 декабря, примерно в шесть вечера, в Станично-Луганский отдел полиции обратилась обеспокоенная 41-летняя жительница с. Валуйское с просьбой помочь разыскать его пропавшего сына. 10-летний мальчик после обеда ушел из дома и до сих пор не вернулся.

На поиски ребенка был поднят весь личный состав правоохранителей и приданные силы, а также были привлечены военнослужащие ВСУ и пограничники. Почти сутки правоохранители искали пропавшего ребенка. Кинологи с собаками прочесывали лесополосы вокруг прифронтового поселка и прилегающих районов.

И лишь сегодня вечером, благодаря скоординированной работе и четко спланированным поисковым мероприятиям, мальчика нашли сотрудники Управления ювенальной превенции ГУНП в Луганской области в заброшенной постройке на территории с. Валуйское.

Парнишка объяснил полицейским, что убежал из дома, потому что... не хотел учить стихотворение.
Жертвой правонарушения мальчик не стал. На данный момент ребенок находится с матерью и бабушкой, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.



Теги: Донбасс, ребенок, полиция, Луганская область, беглецы
 
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