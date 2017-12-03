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Архив - Луганская область

ОРЛО: погребенному под завалом шахтеру передали воду и глюкозу

03.12.2017 17:57
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ОРЛО: погребенному под завалом шахтеру передали воду и глюкозу

После того, как удалось восстановить связь с одним из двух горнорабочих, находящихся в результате аварии под завалами на шахте "Черкасская", горноспасатели сумели передать ему медицинские препараты, воду и глюкозу.

Как сообщают сайты, подконтрольные пророссийской группировке "ЛНР", после того, как установили сигнал, который подавал пострадавший под завалами шахтер,с ним установлен был сначала звуковой контакт, а потом и визуальный контакт. Пострадавшему передали воду, глюкозу и "средства медицины".

Проводятся работу по деэскалации горняка из-под завала (он попал между сложившимися металлическими опорами).

По второму горнорабочему никаких сведений пока нет.

Напомним, что 30 ноября шахте "Черкасская" в городе Зимогорье (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная территория) на глубине 680 метров при демонтаже крепей произошел обвал породы. 

В результате происшествия горный мастер 1968 года рождения с ушибом грудного отдела позвоночника в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в Луганскую клиническую больницу, два горнорабочих, 1964 и 1986 годов рождения, оказались под завалами.



Теги: Донбасс, шахтер , Луганская область, горноспасатели, ОРЛО
 
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